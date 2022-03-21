Ceylan'dan hastane ziyareti

Gerçekleştirdiği hasta ziyaretinde hastalar ile tek tek ilgilenen Milletvekili Ceylan, hasta ve yakınları ile sohbet etti.

Çalışmalarından fırsat buldukça hastaneyi ziyaret eden Milletvekili Ceylan, bugünde hastaneye giderek, hasta ve yakınlarını ziyaret ederek onların duasını almayı ihmal etmedi.

Her zaman hemşehrileri ile bir arada olmaya gayret gösterdiğini dile getiren Milletvekili Ceylan, "Çorum'da ve ilçelerimizde vatandaş ve esnafımızın yanı sıra hastanelerde tedavi gören hemşehrilerimizi de ziyaret etmeye gayret gösteriyorum. Hemşehrilerimizin iyi günlerinde de kötü günlerinde de yanındayız. Allah burada yatan hastalara en kısa zamanda şifa vererek sevdikleriyle birlikte olmalarını nasip etsin" dedi.

Hasta ve hasta yakınları Milletvekili Ceylan'ın ziyaretinden mutlu olduklarını ve bunun kendileri için ayrı bir moral olduğunu dile getirdiler. Hastalara istek ve temennilerini soran Milletvekili Ceylan, hastaların isteklerini tek tek not alarak hastaneden ayrıldı.

Milletvekili Ceylan'a hastane ziyareti sırasında, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek Kalite Müdürü İsmail Yalçın ve Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Barış Taşdemir eşlik etti.