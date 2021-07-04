Ceylan'dan esnaf ziyareti

Seçildiği günden itibaren hafta içi Ankara’da TBMM ve parti çalışmalarıyla yoğun bir mesai harcayan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, hafta sonunda isi solumu Çorum’da alıyor. Hemen her hafta sonu yoğun bir programla hemşehrileriyle birlikte olan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, özellikle de esnaf ziyaretlerini ihmal etmiyor.

Ceylan, son olarak da Yeniyol Mahallesi’nde esnafları ziyaret etti. Hayırlı işler temennisinde bulunan esnaflara hal-hattır soran Milletvekili Ceylan, pandemi sürecinde büyük sıkıntı yaşayan ve işlerinde aksaklık olan esnafa hükümet tarafından sağlanan destekleri hatırlattı.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olması nedeniyle gittiği her yerde büyük bir sevgiyle karşılanan Milletvekili Ceylan, esnafların çay ikramı talebini de geri çevirmedi.

Yeniyol Mahallesi Gazi Sokak’ta esnaflarla çay sohbeti yapan Ceylan’a Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Osman Aktı da eşlik etti.