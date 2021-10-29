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Ceylan: “Cumhuriyetimiz genç nesillerin omuzlarında yücelecek”

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 98. Yıldönümü” münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. 

Güncel 29.10.2021, 00:14
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Ceylan: “Cumhuriyetimiz genç nesillerin omuzlarında yücelecek”

“Gücünü milletimizin ortak iradesinden alan, tam bağımsızlık ve ulusal egemenliğe dayanan Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yıldönümünü milletçe kutlamanın haklı onuru, gururu ve sevinci içerisindeyiz” diyen Ceylan, “Cumhuriyet; her türlü imkânsızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren bir milletin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar büyük bir güç olduğunun ve milli iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanıdır. Milletçe duygu birliğimizin büyük bir coşkuyla tezahür ettiğimiz bugün, bizi tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle tekrar etme günüdür” dedi. 
Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan; “Cumhuriyetimiz, bu topraklar üzerinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı kökeni, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hiç bir ayrım yapmaksızın her bir ferdinin, bu ülkenin aynı haklara sahip, ortak bir geçmişi ve geleceği paylaşan, tasada ve kıvançta bir olarak gören, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir telakkiye sahiptir. Çünkü biz, farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, bizi birbirimize sarsılmaz bağlarla bağlayan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçılarıyız” ifadelerini kullandı. 
“Şanlı tarihimiz, birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip, ortak hedefler doğrultusunda kenetlenmeyi başardığı sürece, Türk Milletinin ulaşamayacağı hiçbir hedefin bulunmadığını” vurgulayan Ahmet Sami Ceylan; “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği üzere 1919’da çok zor şartlarda başlattığımız Kurtuluş Savaşımızı 1923’de nasıl yeni devletimizin kuruluşunu ilan ederek taçlandırdık isek, bugün karşılaştığımız sıkıntıları da, 2023 hedeflerimize ulaşarak geride bırakacağız. Bu yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, bu değerleri gelecek kuşaklara teslim etmek bizlere düşen en büyük görevdir. İnanıyorum ki; Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz genç nesillerin omuzlarında daha da yücelecek ve ülkemiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkacaktır” dedi. 
Ahmet Sami Ceylan; “Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını, eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum” dedi. (Haber Merkezi)
 

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