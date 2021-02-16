Ceylan "Cumhur İttifakı, Türkiye’nin yedi düvele karşı güvencesi"

AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili hemşehrimiz Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu'nu TBMM'de ziyaret etti.

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, MHP’de çok önemli görevler üstlenen Çorumlu Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Çorum ile ilgili çeşitli konularda değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Ceylan, “Bizler Anadalu Kaplanı olarak anılan bir ilin evlatları olarak hemşerimiz sayın Vahapoğlu ile ilimizin hem sanayi de, hem tarım da, hem sağlık ta ve diğer alanlarda örnek il olması için birlikte hareket edeceğiz” dedi.

Cumhur ittifakının birer parçası AK Parti ve MHP’nin Türkiye’nin çıkarlarını her şeyin üstünde gören bir anlayışla hareket ettiğini söyleyen Milletvekili Ceylan, “Bizim ittifakımız Türkiye’nin yegâne umudu, yedi düvele karşı güvencesidir” ifadelerini dile getirdi.

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirmesi için çalıştıklarını anlatan Ceylan, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte bu kutlu dava yolumuzda içte ve dışta oluşan şer odaklarının tüm çabalarına rağmen Türkiye’yi büyük ve güçlü bir devlet haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.