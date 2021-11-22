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Ceylan, “Çorum’un yararına olacak tüm projelerin arkasındayız”

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum Ticaret Sanayi Odası’nın Yönetim Kurulu toplantısına katıldı.

Güncel 22.11.2021, 19:43
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Ceylan, “Çorum’un yararına olacak tüm projelerin arkasındayız”

Toplantıda; Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal ve TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Turgut İlgü, Yönetim Kurulu Üyeleri Muharrem Sarıaslan, Akif Coşkun, Ömer Altıkardeş, Doğan Keskin, Abdurrahman İstanbulluoğlu hazır bulundu.
TSO’nun olağan yönetim kurulu toplantısına katıldıklarını belirten Ceylan, geçmişten günümüze medeniyetlerin beşiği ve Anadolu Aslanı Çorum’un gelişmesine katkı sunan işadamları ile istişare ve değerlendirme de bulunduklarını söyledi.
Toplantıda gündeme dair konuların ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın yürüttüğü faaliyelere ilişkin görül alışverişinde bulunulduğunu kaydeden Ceylan, “Sanayi ve ihracat alanlarında sahip olduğu güç ve her geçen gün artan potansiyeliyle bölgemizin parlayan yıldızı Çorum’umuzu ticaret ve sanayi merkezi haline getirmek için işbirliği yaptığımız, bu anlamda en etkili mercilerden biri olan Çorum Ticaret ve Sanayi Odamızla tasarlanan projelerin hayata geçirilmesi, sanayicimizin, esnafımızın ve sanatkarlarımızın beklentilerinin gerçekleştirilmesi için hep birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.
Ayrıca Çorum’un ekonomisi, kentteki ticari gelişmeler, sanayileşme alanındaki sorunlar ve çözüm adımlarını konuştuklarını açıklayan Ceylan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odamızın Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’a, Yönetim Kurulu Üyelerine ve mesai arkadaşlarına memleketin gelişmesi için sundukları katkı ve çabaları için teşekkürler etti.
Ticaret ve Sanayi Odası’nın siyaset üstü bir yer olduğunu ifade eden Milletvekili Ceylan “Çorum’u hem daha yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşturmak hem de iyi bir ekonomiye sahip olmasını sağlamak için herkesin siyaset üstü bir davranış sergileyip kentin sorunlarına yönelik birlikte çözüm üretmesi gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda yapılacak olan tüm çalışmalarda yanınızdayız. Elimizden geldiği kadar destek ve katkı vermeye hazırız. Çorum’un yararına olacak tüm projelerin arkasındayız” dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, her zaman desteklerini esirgemeyen memleket sevdalısı, hemşehrilerinin dertleriyle dertlenen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür etti.
 

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