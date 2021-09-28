Ceylan, Çorum’u sokak sokak geziyor

Esnafın ve vatandaşların görüş ve önerilerinin kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan Milletvekili Ceylan, sorunları çözmek için sık sık bu tür ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.

Esnaf ve vatandaşlara yönelik yaptıkları ziyaretleri önemsediklerinin altını çizen Ceylan, “Esnafımızı ve vatandaşlarımızı ziyarete aralıksız devam ediyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Bizi ilgilendiren konularda bir ihtiyaçları varsa gerekli desteği kendilerine sağlamaya çalışıyoruz” dedi.



Her gün temposunu düşürmeden vatandaşlarla sohbet etmeyi, teşkilatlara bir araya gelmeyi, hasta ve esnaf ziyaretlerini kesintisiz sürdüren Ceylan, memleketin ekonomisine katkı sağlamak için çalışan tüm esnafların yanında olduklarını kaydetti.

Esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Ceylan, bazen esnafın çay ikramına hayır diyemedi, bazen de vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi.

Vatandaşlarla kurduğu samimi diyaloglarla dikkat çeken Milletvekili Ceylan, Çorum’un temel sorunlarının yakından takipçisi olduklarını ve kendilerine verilen sorumluluk içerisinde hareket ettiklerini belirti.

Ceylan’a Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi’nde yaptığı ziyaret ve sohbetlere Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Şevket Şakar ve İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur eşlik etti.

(Haber Merkezi)

