Ceylan: “Çorum’a 20 yılda 133 okul binası yapıldı”

İlköğretim Haftası kutlama programı kapsamında Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nda düzenlenen kutlama programına katılarak bir konuşma yapan Ceylan, Türkiye’nin en büyük gücünün nitelikli insan gücü olduğunu söyledi.

Eğitim-öğretim sürecine pandemi nedeniyle ara verildiğini, yeni normalleşmeyle birlikte tekrar yüz yüze eğitimin başladığını anlatan Ceylan, tüm dünyanın 2 yıldır salgınla mücadele ettiğini ifade ederek, “Bu sürecin ülkemizde çok iyi yönetildiğine inanıyorum. Sağlık, sosyal, kültürel ve her açıdan en az zayiat ile çıkacağımıza inanıyorum. Sizlerden istirhamım şu; lütfen çevrenizde aşı olmayan varsa onları ikna edip aşı olmalarını sağlayın” dedi.

AK Parti iktidarının eğitime büyük önem verdiğini, 20 yıl önce 500 bin öğretmenin bulunduğu Türkiye’de günümüzde bu sayının 1 milyon 200 bini bulduğunu söyleyen Ceylan, yakın zaman içerisinde 15 bin öğretmenin atamasının daha yapılacağını bildirdi.

Ceylan, Çorum’da da 20 yıl içerisinde 133 eğitim binasının yapıldığını, son iki yılda 33 eğitim binası yapıldığını dile getirdi. (Taner ŞİMŞEK)

