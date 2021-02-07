Ceylan: “Çorum tarımda örnek il”

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Oda ve birlik başkanlarımızı tebrik ediyorum. Ortak paydamız Çorum diyerek fedakârca hep beraber çalışıyorlar. Bu da Çorum'da tarım ve hayvancılık konusunda farkındalık yaratıyor. Bugün olduğu gibi yarın da üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakanımızla bir güzel projelere ve çalışmalarla imza aratarak yolumuza devam ediyoruz.

Bölgemizde diğer alanlarda olduğu gibi tarım alanında yaptığımız hizmetlerle imrenilen bir il halindeyiz. Yaptığımız bu çalışmalar ve hizmetler hiçbir zaman yeterli değil, milletimizin yaşam kalitesini artırmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlimizde %12.8’i sulanabilir arazimizi şuanda %50’si sulanabilir hale getirdik. İnşallah %70’ler %80’ler gibi sulanabilir arazi yapmaya çalışıyoruz.

Bizim arzumuz ve isteğimiz her zaman milletimiz ve çiftçimiz kazansın. Bunun içinde var gücümüzle yolumuza devam ediyoruz” dedi. (Haber Merkezi)