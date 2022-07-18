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Ceylan, “Çorum çiftçisi ile gurur duyuyoruz”

AK Parti MKYK üyesi TBMM Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum'un bu yıl hububat üretiminde rekor kırdığını ve Çorum üreticisinin işini layıkıyla yaptığını söyledi.

Güncel 18.07.2022, 19:17
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Ceylan, “Çorum çiftçisi ile gurur duyuyoruz”

Alınan verilere göre şu ana kadar hububat üretiminde rekor bir yıl yaşadıklarını dile getiren Milletvekili Ceylan, "Bu artış büyük ölçüde iklim koşullarına bağlı ayrıca üreticimizin işini severek yapması bilinçli tarım ve kaliteli tohum kullanması başarının en büyük nedenlerin den biridir" dedi.

“ÜRETİMDE MUTLU BİŞ YIL YAŞIYORUZ”
Hububat hasadında yarıya yaklaşıldığı hatırlatan Milletvekili Ceylan, “Üretici anlamında mutlu bir yıl yaşıyoruz. Ayrıca fiyatlarında olumlu seyretmesi üreticimizin yüzünü güldürüyor, milletvekiliniz olarak ben kurumlarla odalarla ve birliklerle yakın çalışıyoruz. Tarım İl Müdürlüğü'nün hasat esnasında biçerdöverlerin kontrolünün sık sık yaptığını biliyoruz, bir avuç arpa ve buğday zayiatına tahammülümüz yoktur. Bu kayıpların önüne geçerek ilimize ve ülkemiz milli ekonomisine katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

“BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ GIDA İSRAFIYLA MÜCADELEDİR”
Hükümetin birinci önceliğinin gıda israfıyla mücadele olduğuna işaret eden Milletvekili Ceylan, Çorum çiftçisi binbir zahmetle ürettiği ürünü kayıpsız ve deposuna getirmek istiyor bu da çiftçimizin en doğal hakkı bunu sağlamak için sürekli takip ediyorum" şeklinde konuştu.

“ÇORUM ÜRETİCİSİ İLE GURUR DUYUYORUZ”
Çorum üreticisi ile gurur duyduklarını belirten Milletvekili Ceylan, "İl ve ilçelerimizde çiftçilerimiz arpa ve buğdaylarda veriminin 400-900 kilo arasında olduğunu takip ediyorum. Bu rakamlar ilimiz için uzun yılların rekoru niteliğindedir, üreticilerimizle ne kadar gurur duysak azdır, dün olduğu gibi bugün de yarın da üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz burada tüm üreticilerimizin hasat ve bayramını kutluyorum" şeklinde ifadelerde bulundu.

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