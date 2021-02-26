Ceylan; “Çiğ süt destek ödemelerine başlandı”

“Çorum çiftçisinin yanındayız” diye konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, üreticilerin çiğ süt desteklerinin T.C. kimlik numaralarının son rakamları 4 - 6 - 8 olanların 19 Şubat 2021 tarihinde ödemelerini aldığını, kimlik numarasının son rakamı 0 - 2 olanların ise 26 Şubat 2021 tarihinde ödemelerini almaya başladığını söyledi.

Milletvekili Ceylan yaptığı açıklamada; “İlimizde 2020 yılı eylül ayı çiğ süt prim desteği ödemesi kapsamında 2 bin 43 yetiştiriciye 3 bin 524 ton süt için 1 milyon 354 bin TL destekleme ödemesi gerçekleşiyor. 2020 yılı Ekim - Kasım dönemi çiğ süt desteklemesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve bu aylar içinde 2 bin üreticimize 6 bin 857 ton süt için 2 milyon TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çorum üreticisine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

(Haber Merkezi)