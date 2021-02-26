Ceylan; “Çiğ süt destek ödemelerine başlandı”
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) MKYK üyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Tarım ve Orman Komisyonu Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan 2020 yılı Eylül ayı çiğ süt prim destek ödemelerinin litre başına 40 kuruş olarak Ziraat Bankaları şubelerine yatırılmaya başlandığını bildirdi.
“Çorum çiftçisinin yanındayız” diye konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, üreticilerin çiğ süt desteklerinin T.C. kimlik numaralarının son rakamları 4 - 6 - 8 olanların 19 Şubat 2021 tarihinde ödemelerini aldığını, kimlik numarasının son rakamı 0 - 2 olanların ise 26 Şubat 2021 tarihinde ödemelerini almaya başladığını söyledi.
Milletvekili Ceylan yaptığı açıklamada; “İlimizde 2020 yılı eylül ayı çiğ süt prim desteği ödemesi kapsamında 2 bin 43 yetiştiriciye 3 bin 524 ton süt için 1 milyon 354 bin TL destekleme ödemesi gerçekleşiyor. 2020 yılı Ekim - Kasım dönemi çiğ süt desteklemesinin önümüzdeki günlerde yapılacağını ve bu aylar içinde 2 bin üreticimize 6 bin 857 ton süt için 2 milyon TL destekleme ödemesi yapılacaktır. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Çorum üreticisine hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.
(Haber Merkezi)