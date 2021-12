Ceylan, çiftçinin taleplerini dinledi

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve ilçe ziraat odası başkanlarının katıldığı toplantıda Çorum’un tarım ve hayvancılığı üzerine istişarede bulunuldu.

Toplantıda ziraat odası başkanlarını tek tek dinleyen ve ilçelerinin tarım ve hayvanlığının durumu hakkında bilgiler alan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti iktidarı döneminde tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına çok ciddi destekler sağlandığını belirtti.

Kendisinin Ziraat Mühendisi olması nedeniyle tarım ve hayvancılıkla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ettiği anlatan Milletvekili Ceylan, aynı zamanda TBMM’de Tarım Komisyonu üyesi olması nedeniyle çiftçilerle her zaman birlikte olduğunu söyledi.

Çorum’da hem tarım, hem de hayvancılık adına 2021 yalında önemli gelişmelerin yaşandığını söyleyen Ceylan, üretimi ve hayvancılığı üst seviyeye taşımak için de koordineli bir şekilde çalıştıklarını ve bundan sonrada çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ise, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın her zaman çiftçilerin yanında olduğunu dile getirerek, her sorunlarıyla yakından ilgilendiği için kendisine teşekkür etti.