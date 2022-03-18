Ceylan: “Çanakkale bir duruş ve varoluştur”

18 Mart 1915 tarihinin, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadımızın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarih olduğunu belirten Ceylan, “Çanakkale Türk Milletinin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ve yeni bir ruhun diriliş destanının adıdır. Çanakkale bir duruş, bir varoluştur. 15'lilerin gidip dönmeyi düşünmeden şehadet şerbetini kana kana içtiği yerdir. Çanakkale; Seyit Onbaşı’dır, Mehmet Çavuş'tur, Nezahat Onbaşı'dır. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin, hatta coğrafyanın kaderini değiştirmiştir.

Çanakkale’de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. İnanıyorum ki o yüksek ruh, o millet olma şuuru, o vatan sevgisi bu topraklar üzerinde ebediyen var olacaktır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, gururla andığımız Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk ordusunun kahraman mensuplarına, aziz Türk milletine ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)