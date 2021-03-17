Ceylan: “Çanakkale bir duruş, bir varoluştur”

18 Mart 1915 tarihinin, vatan topraklarını bin bir zorluk ve yokluğa rağmen, canları pahasına koruyan kahraman ecdadımızın, vatan sevgisinin ne demek olduğunu dünyaya gösterdiği şanlı bir tarih olduğunu belirten AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, “Çanakkale Türk Milletinin bağımsızlık uğruna verdiği büyük mücadelenin ve yeni bir ruhun diriliş destanının adıdır. Çanakkale bir duruş, bir varoluştur. 15'lilerin gidip dönmeyi düşünmeden şehadet şerbetini kana kana içtiği yerdir. Çanakkale; Seyit Onbaşı’dır, Mehmet Çavuş'tur, Nezahat Onbaşı'dır. Hiçbir zaman geri dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız, elde ettikleri bu zafer ile milletimizin, hatta coğrafyanın kaderini değiştirmiştir” dedi.

“Her bir köşesinde ayrı bir kahramanlık hikâyesi bulunan ve Çanakkale’yi geçilmez kılarak verdikleri mücadeleyle düşmanlarının bile takdirini kazanmış olan ecdadımız ile ne kadar çok gurur duysak azdır” ifadelerini kullanan Ahmet Sami Ceylan, “Bugün yaşamımızı sürdürdüğümüz cennet vatanın toprakları, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Onlar, birlik ve beraberlik içinde gösterdikleri bu onurlu ve kararlı duruş ile “Çanakkale Geçilmez” sözünü tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. Bizler de “Çanakkale Geçilmez” dedirten sağlam bir bilincin ve ruhun mirasçıları olarak geleceğimize daha emin adımlarla yürüyecek, millet olma şuurunu canlı tutacak ve yücelteceğiz” dedi.

Ahmet Sami Ceylan, “Çanakkale’de ortaya konulan bu sarsılmaz vatan sevgisi, bu millet olma bilinci en büyük zenginliğimiz, en büyük gücümüzdür. İnanıyorum ki o yüksek ruh, o millet olma şuuru, o vatan sevgisi bu topraklar üzerinde ebediyen var olacaktır. Bu yüzden Çanakkale Zaferi, sadece geçmişimizin aziz bir hatırası olarak değil, geleceğe yürüyüşümüzün de en güçlü ilham kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, gururla andığımız Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk ordusunun kahraman mensuplarına, aziz Türk milletine ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)