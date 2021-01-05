Ceylan, bir engelliyi daha sevindirdi

Çorum’un tüm sorunlarının takipçisi olduğu gibi kendisine gelen şahsi talepleri de geri çevirmeyerek yerine getirmek için büyük çaba sarfeden Milletvekili Ceylan, özellikle de engelli ve çocukların talebine büyük özen gösteriyor. Şu ana kadar 10’larca engellinin talebini yerine getiren Milletvekili Ceylan’a son olarak da Ulukavak Mahallesi sakinlerinden Saniye Taştan, akülü tekerlekli sandalye talebini iletti.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan da bu talebi yerine getirerek Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir aracılığı ile Saniye Taştan’a akülü tekerlekli aracını teslim etti.

Mahalle Muhtarı Hanefi Özdemir, Saniye Taştan’ı evinde ziyaret ederek akülü aracını verirken, Saniye Taştan’ı, Milletvekili Ceylan ile telefonda görüştürdü. Saniye Taştan, Ceylan’a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Taştan, “Ayrıca Cumhurbaşkanımızdan da sizlerden de Allah razı olsun hepimize duacıyız” dedi.

Hanefi Özdemir de mahalle sakini adına gösterdiği duyarlılıktan dolayı Milletvekili Ceylan’a teşekkür etti. Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da selamlarını iletmelerini isteyerek, her daim duacısı olduklarını kaydetti.

Çorum Milletvekili Ceylan ise, “Birinden alabileceğin en güzel hediye, duadır. Ulukavak Mahallemizde yaşayan Saniye Taştan Teyzemizin Akülü Sandalye talebini gerçekleştirerek hayır dualarını aldık. Allah, Şâfi sıfatıyla acil şifalar versin. Sizlere hayırlı, sağlıklı ve sıhhatli uzun ömür versin” şeklinde konuştu.

(Haber Merkezi)