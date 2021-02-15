Ceylan, bir engelliyi daha sevindirdi

Ceylan’ın temin ettiği akülü engelli aracı, Düvenci Beldesi’nde yaşayan Sibel Akkuş’a teslim edildi.

Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Akkuş ailesini ziyaret ederek, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’ın selamını iletirken, akülü araçlarını da verdi. Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, ayrıca Sibel Akkuş ve ailesini görüntülü olarak Milletvekili Ahmet Sami Ceylan ile görüştürdü.

Aileye hal-hatır soran ve Sibel’e akülü aracını güle güle kullanmasının dileyen Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, aileden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kendilerinden hayır dualarını eksik etmemelerini istedi.

Akkuş Ailesi de Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a teşekkür ederek, her zaman başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere memleketin hayrına çalışan herkese duacı olduklarını söylediler. (Haber Merkezi)