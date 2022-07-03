Ceylan, bir engelli vatandaşı daha sevindirdi

Meclis Çalışmaları nedeniyle Ankara’da bulunan Milletvekili Ceylan, kendisinden tekerlekli sandalye talep eden engelli vatandaşların taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Bu defa da Mimarsinan Mahallesi'nde ikamet eden bir engelli vatandaşı daha sevindiren Ceylan, engelli İhsan Kurt ve ailesinin talebi olan tekerlekli sandalyeyi İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş’la görüntülü görüşerek aileye teslim etti.

Tekerlekli sandalyesine kavuşan İhsan Kurt ve ailesinin mutluluğuna ortak olarak, hayır duasını alan Milletvekili Ceylan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çok güçlü bir devlet olduğunu ifade ederek, “Bizim devletimiz başka devletlere benzemez, Bizim devletimiz her zaman milletinin yanında ve emrinde olan bir devlettir. Bugün de devletine ihtiyaç duyan vatandaşına nasıl destek olduğunun ve sahip çıktığına hep birlikte şahit oluyoruz” dedi.

Engellilerin de bu milletin birer parçası olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğine vurgu yapan Milletvekili Ceylan, tekerlekli sandalye talebinde bulunan vatandaşların taleplerinin kısa süre içinde yerine getirmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Partilerinin engelli vatandaşlara yönelik yapmış olduğu çalışmaların, Çorum halkı tarafından yakından takip edildiğine dikkat çeken Milletvekili Ceylan, en büyük engelin sevgisizlik olduğunu ve engelli vatandaşları sevindirmek için devletin bütün imkanlarının kullandığını ifade etti.

Tüm engelli vatandaşların taleplerine yerine getirmeye çaba gösterdiklerini belirten Milletvekili Ceylan, “Sevgiyle yüreklere dokununca, hayatı paylaşınca aramızda hiçbir engel yoktur. İhsan amcamıza sevdikleri ile birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmelerini diliyorum diyerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan ve bizlerden hayr dualarınızı eksik etmeyiniz” diye konuştu.

Bir engelli vatandaşın daha engelsiz bir hayat sürebilmesine vesile oldukları için büyük bir mutluluk yaşadıklarını dile getiren Ceylan, “Engelli kardeşlerimizden istediğimiz tek bir şey var. Onların da bizlere dua etmeleri. Bizim onların duasına ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Ceylan, kendilerinin en büyük mutluluklarının insanlara hizmet ederek, onları sevinçlerine ortak olmak olduğunu söyledi.

