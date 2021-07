Ceylan: “Bayramlar birliğin güçlenmesine katkı sağlıyor”

Bayramların bireyler arasında sarsılmaz köprüler kurulmasına imkân sağlayan aynı düşünce ve değerlerde buluşturan, gönülleri yakınlaştırarak dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulmasına, kardeşlik ve iyilik duygularının yeşermesine olanak sağlayan mukaddes günlerden olduğunu belirten AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan: “Bizde bu vesileyle tüm İslam âlemi ve toplumsal yaşamımızda anlamlı bir yere sahip olan, milletimizin birlik ve beraberliğinin güçlendiği, dostluk ve kardeşlik duygularının yoğunlaştığı bir Kurban Bayramına daha ulaşmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz” diye konuştu.

“Bayramlar, yaşamımızı zenginleştirme ve renklendirmenin yanı sıra, insanların birbirine yakınlaşması, kaynaşması, kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, birliğimizin daha da güçlenmesi için önemli birer vesiledir” diyen Milletvekili Ceylan; “Böyle müstesna günlerin coşkusunu ve sevincini yaşarken zirveye çıkardığımız yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın birkaç gününe değil her gününe yayabilmek, bu duyguları kalıcı hale getirebilmek için daha fazla çaba göstermeliyiz. Yine Covid-19 salgınına karşı milletçe verdiğimiz mücadeleye devam ederken bu bayramı ailelerimizle ve sevdiklerimizle bir arada tedbirlere uyarak kutlamayı unutmayalım. Salgından tamamen kurtulabilmek için “Temizlik, Maske, Mesafe” kurallarına dikkat ederek gelecek Bayramları coşku içerisinde geçireceğimize inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan mesajını şöyle sürdürdü: “Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Kurban Bayramımızın ülkemize ve dünyaya huzur ve barış getirmesi temennisiyle, Çorumlu hemşerilerimin Kurban Bayramını içtenlikle kutlar, sağlık ve mutluluk dileklerimle, selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Ayrıca vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyorum”