Ceylan, Basın Bayramı’nı kutladı

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, basın mensuplarıyla birlikte bir fotoğrafını paylaştığı mesajında, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı.

Ceylan’ın mesajı şöyle: “Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan bu özel günde, başta ilimizde faaliyette bulunan gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonlarımız ile ulusal ajans temsilcilerinin oluşturduğu basınımızın kıymetli mensupları olmak üzere; mesai kavramı gözetmeden, Basın Meslek İlkelerinden taviz vermeksizin özverili bir şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)

