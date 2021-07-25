Son Dakika

Ceylan, Basın Bayramı’nı kutladı

Güncel 25.07.2021, 18:38
20
Ceylan, Basın Bayramı’nı kutladı

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, basın mensuplarıyla birlikte bir fotoğrafını paylaştığı mesajında, 24 Temmuz Basın Bayramı’nı kutladı. 
Ceylan’ın mesajı şöyle: “Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümü olan bu özel günde, başta ilimizde faaliyette bulunan gazete, dergi, radyo, internet ve televizyonlarımız ile ulusal ajans temsilcilerinin oluşturduğu basınımızın kıymetli mensupları olmak üzere; mesai kavramı gözetmeden, Basın Meslek İlkelerinden taviz vermeksizin özverili bir şekilde görevlerini ifa etmeye çalışan tüm basın mensuplarının ‘24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
18°
açık
banner303
banner364

Gelişmelerden Haberdar Olun

@