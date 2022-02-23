Ceylan, arıcıların taleplerini dinledi
AK Parti MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorumlu arı üreticilerinin taleplerini dinledi.
Güncel 23.02.2022, 18:21
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Milletvekili Ceylan, Arıcılar Birliği Başkanı Yücel Saygı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüştü.
Görüşmede Arıcılar Birliği Başkanı Yücel Saygı, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’a Hamdiköy’deki tesis inşaatı, DOKAP’tan dağıtılacak kovanlar, SOGEP’ten engellilere verilecek olan 1600 arılı kovan ile arıcıların ihtiyacı olan beslenme şekerinin tedariki ile ilgili talepleri iletti.
Milletvekili Ceylan, iletilen konuların çözümü konusunda ilgili kişi ve kurumlarla görüştü.
Ekonomiye katkı sağlayan ve üretenlerin her zaman yanında olduklarını anlatan Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti olarak üretimin artması için yeni projelere destek vermeye devam ettiklerini söyledi.
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