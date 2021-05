Ceylan: “Alınteri ve emeğin her zaman yanında olduk”

AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ceylan, tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakâr çiftçilerin üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ülkemizin ve bölgemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahip olduğunu hatırlattı.

“İlimizde tarıma, hayvancılığa kısacası çiftçiye yönelik yatırımları destekleyici çalışmalarımız artarak devam etmektedir” diyen Milletvekili Ceylan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayarak, tüm çiftçilerin gününü kutladı.

Milletvekili Ceylan, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAD) tarafından, 1984 yılında alınan bir karar doğrultusunda, 14 Mayıs tarihinin tüm çağdaş ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de “Dünya Çiftçiler Günü” olarak kutlandığını, çiftçilerin ülkemizin kalkınmasında, ekonominin büyümesinde, sofralarımıza ulaşan türlü nimetin üretiminde alın teri dökerek, yoğun emek sarf eden kesimlerin başında geldiğini de söyledi.

Çorum’un sanayinin yanısıra ülkenin önemli tarım kentlerinden biri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, açıklamasında AK Parti’nin 19 yıldır sürekli çiftçinin, üreticinin yanında yer aldığını, tarımsal desteklerin artırarak devam ettiğini, tarım ve hayvancılık konusunda birçok projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Bu projelerden konusunda devletin sağladığı katkılardan Çorumlu çiftçilerin de yararlanmasını çalıştıklarını ifade eden Ceylan, tarım alanında verilen desteklerle birlikte çiftçinin hem ürün çeşit ve verimini artırdığını, hem de gelirini yükselttiğini dile getirdi.

Yapılan desteklerden birini de özellikle hayvancılıkla uğraşan Yonca, korunga, fiğ ve silajlık mısır ekimini yapan çiftçilere verilen yem desteği olduğunu belirten Ceylan, “1 milyar 262 milyon liralık destek ödemelerinin çiftçilerimizin hesaplarına yatırılmıştır. Ayrıca, hububat desteği çerçevesinde, 155 bin 179 çiftçiye yaklaşık 762 milyon 500 bin lira, yem bitkileri desteği kapsamında 226 bin 70 çiftçiye yaklaşık 500 milyon lira hesaplara yatırılmıştır. Bir kısmı 12 Şubat 2021 bir kısmı da 19 Şubat 2021 tarihinde olmak üzere 68 bin dekar alanda yonca, korunga, fiğ ve slajlık mısır ekimini yapan 2 bin 500 Çorum çiftçisine ise 5.1 milyon TL ödeme yapıldı.

AK Parti olarak her zaman çiftçinin destekçisi olmaya devam edecektir. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, geçimini toprağı işleyerek sağlayan, doğa koşullarına meydan okuyan, bütün yıl emek ve alın teri dökerek toprağı berekete dönüştüren fedakar çiftçilerimize adanmış özel bir gündür. Bugünün vesilesiyle tarladaki emeğiyle, ürettiği ürünle ekonomiye katkı sunan çiftçilerimiz hatırlanacak, çiftçi ve tarım sektörü gündemiyle kamuoyunda bir farkındalık oluşturulacaktır. Beklentimiz ve olması gereken odur ki, ülkemiz çiftçisinin refah düzeyinin daha da artırılmasıdır. Bunun için de, hem tarım sektörü hem de çiftçilerle, çözüm ve çare önerilerinin ele alındığı çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda AK Parti olarak göreve geldiğimiz günden beri çiftçilerimize yapılan tarımsal desteklemeleri kat kat artırmış ve yeni projeler üretmiş durumdayız.

Çiftçilerimizi yılda bir gün değil her gün hatırlayarak, onlarla kucaklaşmayı siyasetin manası olarak görmekteyiz. Ve tarım sektöründe üretim ve verimliliğin artırılması, üretici gelirlerinin istikrara kavuşturulması için hız kesmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu vesileyle, emekleriyle toprağı yoğuran, sezonları süresince alın terini eksik etmeyen, soframıza gelen her türlü nimette büyük emeği geçen ve emeklerini, üretime dönüştüren tüm çiftçilerimizin Gününü kutluyor, bol kazançlı, bereketli, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

