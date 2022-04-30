Ceylan, Akçaabat’ta iftar programına katıldı

Kayalar Mahallesi’nde Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen iftar programlarına katılan Milletvekili Ceylan, mahalle sakinleri ile sohbet etti.

Ramazan ayında paylaşmanın güzel bir duygu olduğunu söyleyen Milletvekili Ceylan, mahallelinin Ramazan ayını kutlayarak iftar programının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Bu mübarek ayın güzelliği birlik ve beraberlikte saklı” diyen Milletvekili Ceylan, “Ramazan-ı Şerif'in cehennem azabından kurtuluş günlerinde huzurlu ve bereketli bir iftar sofrasında değerli Akçaabatlılarla buluştuk. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, ibadetlerimizi kabul eylesin” diye konuştu.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİNE BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

Ceylan, Trabzon’un Akçaabat İlçesi’nde çeşitli taziye ziyaretlerinde bulundu. Birkaç gün önce annesi vefat eden Akçaabat Belediye Başkan Vekili Cevdet Bayraktar’a taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe İlçe Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Çorum İl Belediye Meclis Üyeleri Suat Aydoğan, Bülent Özdoğan ile birlikte Akçaabat Belediyesi Başkan Vekilimiz Cevdet Bayraktar’ın vefat eden kıymetli annesi Zekiye Bayraktar’a için taziye ziyareti yaparak, ailesine, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

GAZİ POLİS MEMURUNA GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Daha sonra heyet Akçaabat İlçesi Söğütözü Mahallesi’ne geçerek, 15 Aralık 2016 Perşembe günü Rize Ardeşen ilçesi sahil yolunda aşırı buzlanmaya bağlı meydana gelen araç çarpması sonucu ağır yaralanan Gazi Polis Memuru Erkan Bozali, Sağlıkçı eşi Makbule Bozali ve evladı Ceylin Naz’ı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

ULU ÇINARLARIN HAYIR DUASINI ALDI

Milletvekili Ceylan Akçaabat ziyaretleri sırasında Dürbinar Mahallesi’nin AK Parti Trabzon İl Başkanı Dr. Sezgin Mumcu, Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, İlçe Kadın Kolları Başkanı Satu Şahin ve Çorum İl Belediye Meclis Üyesi Suat Aydoğan ile birlikte uluçınarları ziyaret ederek, hayır dualarını aldı.

(Haber Merkezi)