Ceylan, AK Parti’nin Niğde Kongresi’de

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı, 5 Şubat Spor Salonu'nda gerçekleştirilen AK Parti Niğde 7. Olağan İl Kongresi’ne Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç, AK Parti Çorum Milletvekili ve Teşkilat Koordinatörü Ahmet Sami Ceylan, AK Parti milletvekilleri, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, MHP Niğde İl Başkanı Cumali İnce, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, önceki dönem milletvekilleri, geçmiş dönem il başkanları ve belediye başkanları ile partililer katıldı.

AK Parti Niğde İl Başkanı Ömer Kılıç, tek aday olduğu ve yeniden seçilerek güven tazelediği kongrede birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

(Haber Merkezi)