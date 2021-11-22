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Ceylan: “Ak Parti, kutlu davanın bugünkü adıdır”

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi ve Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, parti genel merkezi programı dahilinde Sinop’a giderek, teşkilatlara “AK Parti Demokrasi Yolculuğu ve Lider” konulu bir sunum yaptı.

Güncel 22.11.2021, 15:15 22.11.2021, 20:07
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Ceylan: “Ak Parti, kutlu davanın bugünkü adıdır”

Partililer tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan MKYK üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti’nin başarısı, demokrasi serüveninde yolculuğunun esas itibarıyla biraz koordinatlarını belirlemek bakımından nereden gelip ve nereye gideceği perspektifinde bilgileri paylaştı.
Siyasetin, hele hele büyük kitle partileri için en zor kısmının nereden geldiklerini unutmak ve nereye gideceklerini kaçırmak olduğuna dikkat çeken Ceylan, “Geçmişte büyük oy oranlarıyla iktidara gelen siyasi partilerin, siyasilerin isimlerini pek de hatırlamıyoruz. Türkiye’nin fikri ve siyasi milli çizgisinin bugünkü temsilcisi olarak AK Parti, misyon ve vizyonu dahilinde milletiyle beraber yol yürümektedir.” dedi.
Siyasetin sadece günlük olaylardan ibaret olmadığına vurgu yapan Ceylan, siyasi partilerin programlarını, hareket tarzlarını belirleyenin ait oldukları siyasi çizginin fikirleri ve felsefesi olduğunu dile getirdi.
Türkiye’de iki tane siyasi fikri çizgi olduğunu söyleyen Ceylan, “Sadece çok partili siyasi hayatımızda değil Osmanlı’nın son 150 senesinde de Türkiye’de verilen bir fikri mücadele vardır. Çok partili dönemde de, Osmanlı’nın son 150 yılında da bu fikri siyasi mücadele vardır. Bugüne kadar gelen bu fikri mücadelenin bugünkü ayağı AK Parti hareketidir. Rahmetli Menderes’in rahmetli Özal’ın rahmetli Erbakan’ın ve milli siyaset çizgisi diyebileceğimiz bu siyaset çizgisinin yapmış olduğu bütün çabalar bugünkü AK Parti’nin siyasi zeminini oluşturmaktadır. Ayasofya Camii’nin açılması niçin AK Parti’ye nasip olur da karşı tarafın zihninden böyle bir düşünce geçmez” ifadelerini kullandı.


Bugün AK Parti’nin temel başarı unsurlarından beş tanesini partililerle paylaşan Ceylan, bu unsurlardan bir tanesinin AK Parti’nin ekonomik ve siyasi reformları eşzamanlı yapması olduğunu anlattı. AK Parti’nin zihniyet devrimini gerçekleştirdiği için başarılı olduğunu kaydeden Ceylan, bir diğer unsur ise millette bir özgüven inşaasını sağladığı ifade etti. Vesayetle mücadele etmekte başarılı olduğunu için ve halen mücadele ettiği için AK Parti başarısını sürdürdüğünün altını çizen Ceylan, önemli unsurlardan birinin de etkin liderlik olduğunun altını çizerek, detaylı bir şekilde paylaşımda bulundu.
“AK Parti bir iddianın adıdır, bir hareketin adıdır. Ezelden ebede giden bir kutlu davanın bugünkü adıdır. Bugünkü siyaset arenasında ki görünümüdür. AK Parti iddia, irade ve ahlak sahibi bir siyasi harekettir” diyen Milletvekili Ceylan, AK Parti’nin bir iddiası olduğunu, bunun da Yeniden güçlü ve büyük Türkiye’yi kurma iddiası olduğunun altını çizdi.
Teşkilat mensuplarına çeşitli konularda tavsiyelerde de bulunan Ceylan, “Bu millet iradesi sağlam bir millettir. Şartlar ne olursa olsun asla ana istikametimizden vazgeçmeyeceğiz. Bunların yanında ahlak şarttır. Yüksek ahlaki değerlerin dâvamızın ve geleceğimizin vazgeçmez unsurlarından biri olduğunu altını çizerek söylüyorum. Düzgün, işini iyi yapan, ahlâk sahibi insanlar olarak yolumuza devam edeceğiz. Yanlış yapan arkadaşlarımız uyaracağız.  Adalet bizim aleyhimize olsa dahi hakkı ve hukuku söyleyeceğiz. Emaneti ehline vereceğiz. Milletin bize verdiği emaneti en iyi şekilde yapacağız. İşlerimizi en güzel şekilde yapacağız, İhsanla hareket edeceğiz. Dayanışma yardımlaşma içerisinde olacağız” ifadelerini dile getirdi.
 

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