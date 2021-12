Ceylan: “AK Parti çıkar değil, gönül hareketidir”

AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı kapsamında Sivas teşkilatı ile bir araya geldi.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, AK Parti Genel Merkez MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ahmet Gündoğdu, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu ve teşkilat üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda Sivas teşkilatına hitap eden Ceylan, “Ülkemizi 2023 hedeflerine götürecek vizyonumuzla geleceğimizi bugünden inşaa ediyoruz. Her daim, milyonlarla beraber buradayız. Yanındayız her bir kardeşimizin 2023'e kadar gece gündüz demeden gönüller kazanmak için gayret göstereceğine inanıyoruz. Hiçbir güç Türkiye’yi eski karanlık günlerine geri döndüremeyecektir. Tek vaatleri Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek olanlara bu millet iktidarı vermez” dedi.

Konuşması sık sık salonu dolduran partililerin sloganları ile kesilen Milletvekili Ceylan, AK Parti’nin çıkar değil bir gönül harekâtı olduğunu söyledi.

Milletinin teveccühünü kazanmış bir parti olduklarına vurgu yapan Milletvekili Ceylan, AK Parti’nin milletine hizmet yolunda gitgide büyüyen bir sevda olduğunu ifade etti.

“Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır” diyen Milletvekili Ceylan, “Dik durduğumuz sürece, bu ülkede her daim hak hâkim olacaktır, dik duracağız eğilmeyeceğiz ve aynı kararlılıkla bu kutlu yolda devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bosna'da sevgiyle Somali'de coşkuyla karşılanıyor, Amerika'da sevenleri yolları kapatıyor, Avrupa'da miting yapıyor, dünyanın hangi ülkesine giderse gitsin yer yerinden oynuyor. 20 yıldır tüm samimiyetimizle ve imkânlarımızla çalışıyoruz. Ülkemizi geriye değil ileriye doğru götürecek her hizmetin başımızın üzerinde yeri vardır” diye konuştu.

Güçlü ve Büyük Türkiye için millete hizmet yolunda durmadan çalışmaya devam edeceklerine işaret eden Milletvekili Ceylan, ”Milletimizin refahı ve huzuru adına gerçekleştirdiğimiz Yeni Ekonomi Modelimizi, Teşkilatlarımızın tüm kademeleri ile gecemizi gündüzümüze katarak durmadan, yorulmadan, sokak sokak dolaşıp, hane hane ziyaret ederek vatandaşlarımıza anlatmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; hiçbir zaman, hiç kimseye ‘nerede bu devlet’ dedirtmeden her alanda, her daim aziz milletimizin yanında olduk” şeklinde konuştu.

Ülkenin kaderini tayin etmek için yapılan bütün planları bozacaklarını belirten Milletvekili Ceylan, büyük ve güçlü Türkiye yolunda azimle çalışmaktan asla vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Türkiye’nin ekonomisi üzerinde oynanan oyunların farkında olduklarını açıklayan Milletvekili Ceylan, “Dün vesayetle mücadele ederken, darbecilere karşı koyarken, terör örgütlerinin başını ezerken nasıl kimsenin gözünün yaşına bakmadıysak, şimdi de ekonomide aynı yöntemi izleyeceğiz. Biz bu 104 amiralin son dönemde Suriye'den Libya'ya, Doğu Akdeniz'den Ege'ye, Kıbrıs'tan Karabağ’a kadar verdiğimiz mücadelelerin hiçbirinde bir araya gelerek ülkeleri için destek bildirisi yayınladıklarını görmedik. Şerde birleşenleri hep birlikte görüyoruz” dedi.



2023 yılında yapılacak seçimlerin tam bağımsızlık yılı olacağını kaydeden Milletvekili Ceylan, “Dün de bugün de yarın da kutlu davamızdan ve yolumuzdan ödün vermeden Büyük ve Güçlü Türkiye’nin sağlam bir zemine kavuşmasını hep birlikte başaracağız. Bizler milletin kapısını seçimden seçime çalan, hâlini-hatırını seçimden seçime soran bir parti asla olmadık, olmayacağız. Sert ve yıpratıcı küresel koşullara karşı lafını esirgemeyen, her zaman dik duran, dünya 5'ten büyüktür diyerek mazlumların hakkını savunan Erdoğan, bir Dünya Lideridir” şeklinde konuştu.

Konuşması partililer tarafından büyük bir alkış tufanı ile kesilen Ceylan, “Bizim davamız bağımsız, güçlü ve Büyük Türkiye davasıdır. Milletimizi yeniden bağımlılık tuzağına çekmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz. 2023 Seçimleri tam bağımsızlık yılı olacaktır” dedi.

Konuşmasının sonunda Sivas AK Parti teşkilatına ve partililere kendisine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür eden Milletvekili Ceylan, “İl Başkanı Hakan Aksu nezdinde bizlere gösterdikleri samimiyet ve içtenlik içerisinde müstesna gönüllerinde yer alan tüm teşkilat mensuplarına teşekkürü bir borç biliyorum. Allah sizlerde razı olsun” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının ardından salonu doldurun partililerin sevgi seline uğrayan Milletvekili Ceylan, onlarla sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi. (Haber Merkezi)