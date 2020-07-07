Ceylan: “651 projeye 91.6 milyon lira hibe ödendi”

Milletvekili Ceylan, “Temmuz ayı sonunda tamamlanacak olan 9. başvuru çağrısının hem ülkemiz hem de ilimiz çiftçileri için hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Hem hibe oranlarında artış yaparak, hem de makine ekipman listesine yeni eklemeler yaparak, devletimiz çiftçisinin yanında olduğunu bu proje çağrısıyla bir kez daha göstermiştir” dedi.

TKDK tarafından Çorum’da bugüne kadar, ahır, sağımhane, gübre ve silaj çukuru, samanlık ve yem deposu, makine ekipman garajı, soğuk hava deposu, işletme binaları gibi inşaat işleriyle birlikte, pulluktan mibzere, balya makinesinden silaj makinesine, buzağı kulübesinden sağım sistemine, ultrason cihazından sağım robotuna, traktöründen karavanına, güvenlik sisteminden iklimlendirme sistemine, bilgisayarından güneş paneline kadar birçok makine-ekipman alımını içeren 651 projeye destek verdiğini kaydeden Ceylan, “Bu projelerle 190 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi ve 91,6 milyon lira hibe olarak doğrudan vatandaşımıza ödendi. Geride kalan 8 yılda desteklenen yatırımlarla, tabiri caizse, dağa taşa TKDK logolu tabelalar dikildi. Bunlarla biz de gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“YENİ YATIRIMLAR GÜN SAYIYOR”

2019 yılında çıkılan çağrılardan alınan 39 milyon lira yatırım tutarlı 154 projenin işlemlerinin tamamlandığını belirten Ceylan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Bunlardan 148 adediyle sözleşme imzalandı. Kalan 6 projenin sözleşme işleri sürüyor. Bu yatırımlar tamamlandığında yaklaşık 20 milyon lira daha hibe ödemesi yapılacak. Yeni imzalanan sözleşmelerle ilimizde üçüncü bir tıbbi ve aromatik işleme tesisi ile iki yenilebilir enerji ve bir kırsal turizm yatırımı daha hayat bulmuş olacak. Arıcılık ve tarımsal üretimde kullanmak üzere birçok çiftçi kardeşimiz yüzde 55 hibe ile yeni makine ekipmanlarına kavuşacak. Makine ekipman ve araç alımlarına yönelik Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Mecitözü Süt Üreticileri Birliğinin projelerinin desteklenmesiyle ilimizde ilk defa üretici birliklerine TKDK desteği verilmiş olacak.

Rekor sayıda başvuruyla süreci devam eden 9.Başvuru Çağrısında ay sonuna kadar teslim edilecek projeler ise yılsonuna kadar incelenecek ve inşallah kısa sürede onlarda hayat bulacak.” (Haber Merkezi)