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Ceylan 3 bakanla görüştü, resmi binalardaki hasarlar giderilecek

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da büyük hasara neden olan fırtına ve sağanak yağmur sonrası 3 bakanla görüştü.

Ceylan 3 bakanla görüştü, resmi binalardaki hasarlar giderilecek

AK Parti MKYK Üyesi, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Çorum’da büyük hasara neden olan fırtına ve sağanak yağmur sonrası 3 bakanla görüştü.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 00:30
Ceylan 3 bakanla görüştü, resmi binalardaki hasarlar giderilecek

Çorum’da önceki gün ikindi saatlerinde etkili olan yağış ve kuvvetli fırtına nedeniyle Çorum Adalet Sarayı, KYK Hitit Kız Öğrenci Yurdu ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde büyük hasar meydana geldi.

Fırtınada zarar gören 3 bina ile ilgili olarak AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ile görüştü.

Görüşmede Bakanlar Çorum’a geçmiş olsun dileklerini iletirken, 3 binada oluşan hasarın da ivedilikle giderileceğini belirttiler.

Milletvekili Ceylan, “Fırtına nedeniyle hastanenin duvarında yıkılma ve dökülmeler meydana geldi. Ancak sağlık hizmetinin sunumunda sıkıntı yok. Adliye Sarayı’nın çatısının 350 m2’lik alanında sorun oldu. KYK Hitit Kız Yurdu’nda ise hasar daha büyük. Öte yandan yurtta öğrenci bulunmayışı bizim için sevindirici. Allah beterinden saklasın. Bizim için önemli olan can kaybı yaşanmaması. Yine de hemşehrilerimizin mal kaybından dolayı üzüntülüyüz.” dedi. (Haber Merkezi)

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