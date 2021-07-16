Ceylan: “15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız!”

15 Temmuz Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen törene katılarak Türk milletinin al bayrağı için 15 Temmuz günü dimdik ayakta durduğunu vurgulayan Milletvekili Ceylan, “Bu bayraklar inmesin, ezanlar dinmesin, Türk Devleti ilelebet yaşasın diye şehit olan tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Konuşmasına “Yiğidin harman olduğu yer olan Çorum’un güzel insanları hoşgeldiniz” diyerek başlayan ve darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçtiğini hatırlatan Ceylan, milletin o gün bu hainlerin önüne çıktığını, elleriyle tankı durdurduğunu ve bunu yüce Allah’ın bu milletin kalbine verdiği cesaretle yaptığını söyledi.

15 Temmuz’da olduğu gibi bu gece de Çorum’un ayakta olduğunu, 251 şehit ve 2 binden fazla gaziyi unutmayacaklarını, 15 Temmuz gibi felakete asla bir daha izin vermeyeceklerini ifade eden Ceylan; “Hala bu oyunlar içteki ve dıştaki hainlerle devam ediyor. Güya Recep Tayyip Erdoğan’ı indirmek için bu oyunları devam ettiriyorlar. Biz uyanık olacağız, bir olacağız, diri olacağız. Hep birlikte Çorum olacağız, daha sonra bu albayrağın altında Türkiye olacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde aziz milletimizi bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecekler, vatanımızı parçalayamayacak ve devleti yıkamayacaklar, Bu ülkeye asla diz çöktüremeyeceksiniz, bu halka boyunduruk vuramayacaksınız” dedi.

Dertlerinin millete hizmet ve onların huzurunu sağlamak olduğunu anlatan AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan, 15 Temmuz’un Gezi olaylarıyla çıktığını, 17-25 Aralık, MİT krizi ve 27 Nisan e muhtırası ile süregelen sürecin sonu olduğunu da belirterek sözlerine şöyle devam etti. “Bunları unutmayacağız, unutturmayacağız. Uyanık olacaksanız. Bu bayrağın etrafında her zaman beraber olacaksınız. Biz diyoruz ki tek millet olalım. Türkü kürdü çerkezi ile hep beraber tek millet olalım diyoruz. Başka bir şey demiyoruz. Tek bayrağımız olsun. Bu güzel şanlı al bayrağın altında huzur içinde yaşayalım diyoruz. Bundan daha güzel bir şey var mı? Tek vatan diyoruz. Tek bir çakıl taşını başkasına vermeyelim diyoruz. Tek devletimiz olsun diyoruz. Anlamıyorum bunu söyleyince bazılarına içimizdeki İrlandalılara kaşıntı tutuyor. Biz tüm kardeş olalım, beraber olalım diyoruz. Bunda bir sıkıntı var mı.? Gelsinler Çorum’daki kardeşliği görsünler diyoruz. Ondan sonra bir daha hainler ve içerideki ortakları cesaret edebiliyorlar mı görelim? Gerçek kahramanları o gece gördük. Bu gece bu milletin yiğitliğini, ferasetini ve dik duruşunu gösterdiği bir gecedir. Şehit edileceğini bildiği hâlde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemir’leri, 16 yaşında babasıyla beraber şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçok’ları, Gölbaşı’nda bombaların hedefi olan özel harekât polisimizi, Ankara’da, İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında şehadete koşan 251 şehidimizi ve 2000’nin üzerinde gazimizi asla ve asla unutmayacağız. Göğsünü tanklara, toplara, tüfeklere siper ederek, alçak darbe girişimini şanlı bir destanla püskürten aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyor, gazilerimize ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum. #15Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız! İnşallah Allah bize bir daha 15 Temmuz’ları yaşatmaz. İnşallah içimize fitne tohumu atmak isteyenlere izin vermez. İçimizdeki İrlandalıların bu ülkeyi karıştırmasına izin vermez. Tüm hepimizi huzur, refah içinde sağlıklı bir ömür yaşamasını dilerim”

(Volkan SINAYUÇ)