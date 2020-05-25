19 Mayıs kutlamaları kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilimizde görev yapan müzik öğretmenlerince, MEM bahçesinde “19 Mayıs Çevrimiçi Gençlik Konseri” düzenlendi.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan çevrimiçi konser, yaklaşık 3 bin kişi tarafından canlı olarak takip edildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, “Yeni tip Koronavirüs salgını tedbirleri dolayısıyla evden dışarı çıkamayan gençlerimize, konseri evlerine getirdik. Gençlerimizin de bu coşkuya ortak olmalarından dolayı çok memnunum, tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk' ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını tekrardan kutluyorum. Çevrimiçi Gençlik Konseri' nde gönüllü olarak görev alan müzik öğretmenlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.