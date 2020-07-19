Çevreyolu’ndaki Bellona da Kerman Mobilya bünyesinde
Çorum’da mobilya sektörüne yön veren firmalar arasında yer alan Kerman Mobilya, Sel Sokak’ta yer alan Bellona mağazasına ilave olarak Çevreyolu üzerindeki Bellona markasını da bünyesine kattı.
Güncel 19.07.2020, 18:03
578
Bahabey ve Eski Kültür Sitesi’nin yanında bulunan İstikbal Mağazası, Çevreyolu’nda bulunan İstikbal Ev Consept mağazası ve AHL Park’taki İstikbal ve Siemens markaları ile tüm Çorumluların hizmetinde olan Kerman Mobilya, şimdi de Çerveyolu üzerindeki Bellona markasını bünyesine katarak yoluna devam ediyor.
Bellona Kerman Mağazası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Çorum halkının her zaman yanında olan ve güvenilir ticaret anlayışını daima ilke edinen Kerman ailesi, yeni bir satış noktası ile Çorumlu hemşerilerimize hizmete tüm gücüyle devam etmektedir” denildi.
(Haber Merkezi)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
20°
açık
Namaz Vakti 20 Temmuz 2020
|İmsak
|03:30
|Güneş
|05:20
|Öğle
|12:52
|İkindi
|16:48
|Akşam
|20:14
|Yatsı
|21:55
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|36
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Southampton
|37
|49
|12. Everton
|36
|46
|13. Newcastle
|36
|43
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. West Ham
|36
|37
|16. Brighton
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25