Çevreyolu’ndaki Bellona da Kerman Mobilya bünyesinde

Bahabey ve Eski Kültür Sitesi’nin yanında bulunan İstikbal Mağazası, Çevreyolu’nda bulunan İstikbal Ev Consept mağazası ve AHL Park’taki İstikbal ve Siemens markaları ile tüm Çorumluların hizmetinde olan Kerman Mobilya, şimdi de Çerveyolu üzerindeki Bellona markasını bünyesine katarak yoluna devam ediyor.

Bellona Kerman Mağazası yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, “Çorum halkının her zaman yanında olan ve güvenilir ticaret anlayışını daima ilke edinen Kerman ailesi, yeni bir satış noktası ile Çorumlu hemşerilerimize hizmete tüm gücüyle devam etmektedir” denildi.

(Haber Merkezi)