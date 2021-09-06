Çevreyolu’nda modern “cafe”
Çevreyolu Otogar yanında, Shell benzinliği bitişiğinde üç yıldır hizmet vermekte olan Limon Cafe, yol boylarındaki klasik dinlenme tesislerinin alışılmış hizmeti dışında, gerek Çorumlulara, gerekse Çorum’dan transit geçenlere, farklılığı sunuyor. Modern cafe niteliğindeki tesis, konuklarına 7/24 hizmet veriyor.
Güncel 06.09.2021, 19:56
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Serdar Güccan ile Ferhat Kavalcı’nın ortaklığındaki işletme, dünya kahveleri ve dünya mutfağı yanında, Van yöresine özgü özel serpme kahvaltı, Çakallı menemeni, et tava çeşitleri, günün çorbası, el yapımı özel İnegöl köfte ve kendine has aşçı specialleri ile herkesin damak zevkine hitap ediyor.
Limon Cafe’de aynı anda 150 kişiye hizmet verilebiliyor. Sigara içilen ve içilmeyen bölümleri, çocuk oyun parkı var. Hafta sonu palyaço gösterileri sunuluyor. Yaz aylarında özel limonatası ile, kış aylarında sobada kestanesiyle ünlü…
(Haber Merkezi)
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