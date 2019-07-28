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Çevreyolu’nda iki kişi pompalı tüfekle vuruldu

Çevreyolu’nda iki kişi pompalı tüfekle ateş edilerek vuruldu.

Çevreyolu’nda iki kişi pompalı tüfekle vuruldu

Çevreyolu’nda iki kişi pompalı tüfekle ateş edilerek vuruldu.

28 Temmuz 2019 Pazar 17:05
Çevreyolu’nda iki kişi pompalı tüfekle vuruldu

Çorum’daki olay dün öğlen saatlerinde Çorum Çevreyolu Buharaevler Kavşağı’nda meydana geldi. İki kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle husumetli oldukları kişiler tarafından yol ortasında pompalı tüfekle vuruldu. Olayı gerçekleştiren kişiler ise kayıplara karıştı.

İddialara göre, Mustafa E.ve Umut K., onlarca aracın ve insanın geçtiği Buharaevler Kavşağı’nda pompalı tüfekle ateş açılması sonucu ayaklarından vuruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Ambulansa alınan yaralılar Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı.

EMNİYET’İN TRAFİK ARACINA TIR ÇARPTI

Öte yandan olayın ardından polis ekipleri olay yerinde bir adet pompalı tüfeği ele geçirdi. Ekipler pompalı tüfeği incelediği sırada ise bir TIR sürücüsü yol kontrolü sağlayan polis otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis otosunda maddi hasar meydana geldi. Polis silahla yaralama olayını gerçekleştiren iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 28.07.2019 19:36
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