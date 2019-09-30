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Çevreyolunda hummalı çalışma

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çevreyolunun kenarlarında hummalı bir temizlik çalışması yaptı. 

Çevreyolunda hummalı çalışma

Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çevreyolunun kenarlarında hummalı bir temizlik çalışması yaptı. 

30 Eylül 2019 Pazartesi 19:47
Çevreyolunda hummalı çalışma

Çorum’un temiz şehir imajını bir adım daha ileriye taşımak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Şehrimiz temizliği, yaşanabilirliği ve yeşil alanlarıyla Türkiye’de örnek gösterilen şehirler arasında. Bu imaja korumak ve bir adım daha ileriye taşımak için hizmet üretme gayreti içerisindeyiz. Şehrimizin bir bölgesinde temizlik veya başkaca bir iş varsa belediye sorumluluk alanı içerisinde veya değil diye düşünmüyoruz. Bu şehir bizim, hemşehrilerimiz de hizmetin en güzeline layık anlayışı ile o işi yapıyoruz. Son zamanlarda çevreyolunun kenarlarında biriken çöplerle ilgili çok fazla şikayet aldık. Karayollarının sorumluluğunda olmasına rağmen Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz 2 gün süren çalışmayla çevreyolunun üniversite kavşağından Organize Sanayi kavşağına kadar olan bölümünde adeta mıntıka temizliği yaptı. Orasını bu şehre ve bize yakışır şekilde tertemiz yaptı” dedi. 
En güzel temizliğin kirletmemek olduğunu hatırlatan Başkan Aşgın, bu şehrin hizmetin en güzeline layık olduğunu belirtti ve aşkla, şevkle çalışmaya devam edeceklerini söyledi. 

Son Güncelleme: 30.09.2019 19:48
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