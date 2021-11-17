“Çevreyolu’na yapılacak kavşak işi hızlandırılmalı”

Çevreyou’na yapılacak yeni kavşakla ilgili bir açıklama yapan ve ilgili siyasilerden destek beklediklerini aktaran Dernek Başkanı Kılıç, bölgede yaşanan sıkışıklık ve risklerin azaltılması adına yeni kavşağın alt geçit halinde inşa edilerek, Çorum’un ve bölge trafiğinin hizmetine sunulmasını beklediklerini vurguladı.

Mevcut güzergahta kullanılan İlim Yayma Kavşağı’nın Pazartesi Pazarı’nın da varlığından dolayı büyük bir yoğunluğa ve riske sahne olduğunu, yeni yapılacak kavşakla birlikte mevcut kavşağın ve Osmancık Köprüsü’nün de rahatlayacağını belirten Kılıç açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “İlgili kavşağın Karayolları’na kalan kısmının projelendirilmesi ve inşası için gereken girişimlerin yapılmasını bekliyoruz. Yapılacak çalışmaların Çorumumuz’a ve mahallemize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Karayolları’nın sorumluluğunda olan kısmın halledilmesiyle birlikte, belediyemiz de kendi sorumluluk alanındaki işlemleri tamamlar ve yol bağlantısı bir an önce sağlanmış olur. Alt geçit aracılığı ile yeni yola bağlanacak olan kısımla birlikte trafik yükünün dağılacağına, Osmancık Caddesi üzerindeki üst geçitte yaşanan yoğunluk ve risklerin azalacağına inanıyoruz.”

(Volkan SINAYUÇ)

