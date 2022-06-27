“Çevreyolu’na üstgeçit için protokol imzalandı”
Geçtiğimiz aylarda onlarca kazanın meydana geldiği ve kişilerin hayatını kaybettiği Çorum Çevreyolu’na üstgeçit için girişimlerde bulunan Ulukavak Mahallesi Yaşatma, Dayanışma Derneği verdiği mücadelede sona gelirken, üstgeçit için belirlenen yerin imzalarının atıldığı duyuruldu.
Çorum Ulukavak Mahallesi Yaşatma, Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç tarafından yapılan açıklamada en son geçtiğimiz aylarda genç bir insanın araç çarpması sonucu hayatını kaybettiği Çevreyolu Binevler mevkiinde ki bölümüne Karayolları tarafından üstgeçit yapılması için girişimlerde bulunulduğu hatırlatılarak bu girişimin meyvesini vermeye başladığı dile getirildi.
Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü’nün Çorum Çevreyolu Binevler mevkiinde üstgeçit yapılacak yeri belirlendiğini, ancak yapabilmeleri için yerel yönetimin ve sivil toplum örgütlerinin hemfikir olması gerektiğini belirten bir protokol gerektiğini bildirdiğini vurgulayan Kılıç, Belediye ile dernekleri arasında Karayolları tarafından istenen protokolün geçen hafta imza altına alındığını ve üstgeçidin yapılması için son adımı da atmış olduklarını dile getirdi.
(Haber Merkezi)
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