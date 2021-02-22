Çevreyoluna 8 ilçeyi bağlayan kavşak yapılacak

İskilip-Osmancık yolu Çorum girişinde yapılacak çoklu seviyeli kavşak sahasında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, hazırlanan proje üzerinde detaylı inceleme yaptı.

Bakan Karaismailoğlu’na verilen bilgiye göre, Çorum-İskilip-Osmancık yolu tamamlandığında toplam 13 ilçeden 8’i İskilip, Bayat, Uğurludağ, Osmancık, Laçin, Dodurga, Oğuzlar, Kargı’nın tamamı Çorum çevreyolu ortasında birleşecek. Bu şekilde, 8 ayrı ilçesinin kesiştiği Çevre Yolu İskilip Kavşağı çok fonksiyonlu farklı seviyeli kavşakla Akşemseddin Caddesi’ne bağlanacak. (Haber Merkezi)