Çevreyoluna 8 ilçeyi bağlayan kavşak yapılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çevreyoluna 8 ilçenin Çorum’a bağlanacağı çok fonksiyonlu farklı seviyeli kavşağın yapılacağını bildirdi.
Güncel 22.02.2021, 19:54
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İskilip-Osmancık yolu Çorum girişinde yapılacak çoklu seviyeli kavşak sahasında incelemelerde bulunan Bakan Karaismailoğlu, hazırlanan proje üzerinde detaylı inceleme yaptı.
Bakan Karaismailoğlu’na verilen bilgiye göre, Çorum-İskilip-Osmancık yolu tamamlandığında toplam 13 ilçeden 8’i İskilip, Bayat, Uğurludağ, Osmancık, Laçin, Dodurga, Oğuzlar, Kargı’nın tamamı Çorum çevreyolu ortasında birleşecek. Bu şekilde, 8 ayrı ilçesinin kesiştiği Çevre Yolu İskilip Kavşağı çok fonksiyonlu farklı seviyeli kavşakla Akşemseddin Caddesi’ne bağlanacak. (Haber Merkezi)
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