Çevreyolu üzerindeki leblebiciler denetlendi

Yaz aylarında turizm ve tatil sezonunun yoğunluğu nedeniyle çevreyolunda kuruyemiş satışı yapan gıda işletmelerinin denetim ve kontrolleri Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri tarafından yapıldı.

Genel temizlik ve hijyenik koşulların korunması, gramaj, ambalajlama tarihleri, fiyatlandırma listeleri gibi bir çok konuda yapılan denetimler sırasında kurallara uymayan işletmeler uyarılarak süre veridi.

Uyarılan işletmelere, bir sonraki denetimlerde eksikliklerinin devam etmesi halinde cezai işlem uygulanacağı, bu anlamda esnafın halkın sağlığını ilgilendiren konularda gerekli hassasiyeti göstermesi istendi.

Denetimler hakkında Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada;

Tüketici sağlığının korunması için kasap, market, pastane ve lokanta gibi gıda işletmelerde denetimlerin ilerleyen günlerde süreceği, en iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğu anlayışıyla etkin ve yeterli gıda denetimi yapılmasına katkı sağlamak için karşılaşılan olumsuzlukların Bakanlığın Alo 174 Gıda Hattı aranarak ihbar edilmesi istendi. (Haber Merkezi)