Çevreyolu'nda kaza: 2 yaralı
Çorum’da bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Güncel 28.04.2022, 19:09 28.04.2022, 22:08
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Kaza Çevreyolu Bulvarı PTT Baş Müdürlüğü arkasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dursun A.'nin kullandığı 19 DV 699 plakalı otomobil ile Ö.K.'nın kullandığı 19 S 0316 plakalı minibüs ara sokakta çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Dursun A. ve oğlu Abdulkadir A., yaralandı.
Kazanın ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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