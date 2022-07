“Çevreyolu köprülü hale getirilmelidir”

Onca kaybedilen hayata rağmen önlem alınmayan ve hiçbir çalışma yapılmayan çevre yolunda özellikle de İlim Yayma Kavşağı büyük tehlike arz ediyor. Kazaların büyük bölümünün yaşandığı İlim Yayma Kavşağı adeta “ölüm yayma kavşağı” haline geldi.

Çorum’un temel sorunları ile ilgili görüşlerini her fırsatta dile getiren İnşaat Mühendisi Kenan Şahin ise, çevreyolu ile ilgili de bir öneride bulundu. Kenan Şahin, “Binevler kavşağından sonra çevreyolu köprülü hale getirilmeli ve İskilip kavşağı geçişine kadar böyle devam etmeli” dedi.

Kenan Şahin, yolun köprülü hale getirilmesi halinde yıllardır tartışılan Osmancık Köprüsü’nün de ortadan kalkacağını belirterek, “Bu sayede Osmancık caddesindeki çirkin köprüden de kurtuluruz” ifadelerini kullandı.

İnşaat Mühendisi Kenan Şahin, köprülü çevreyolu örneğinin komşu kent Samsun’un Çarşamba ilçesinde olduğunu söyleyerek, “Samsun'un Çarşamba ilçesinde köprülü çevreyolu, yaklaşık 3 km uzunluğunda. İstenirse yapılabilir, gerekli olan tek şey, becerikli siyasiler” diyerek, topu siyasilere attı.

AŞGIN İLE KARAPIÇAK

PAYLAŞIMDA BULUNDU

Öte yandan kazanın ardından Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile MHP İl Başkanı Agah Karapıçak sosyal medya hesaplarından birer paylaşımda bulunarak sorunun çözümü için girişimde bulunulacağını dile getirdi.

Belediye Başkanı Aşgın paylaşımında: “Çevreyolunda meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden Satı Kılıç ve Elif Gürler’i dualarla defnettik. Rabb’im merhume anne–kızı cennetinde de buluştursun inşallah. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın uhdesinde çevre yolunda ölümlü kazaların önüne geçecek her türlü projede ve çalışmada aktif olarak yer alacak, bu çalışmaları yakından takip edeceğiz” görüşüne yer verdi.

MHP İl Başkanı Karapıçak da konuyla ilgili girişimde bulunacaklarını açıklayarak: “ Hepimizi derinden etkileyen, "Çevre Yolu"nda elim bir trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Elif Güler ve Satı Kılıç'ın cenaze namazlarına katılarak, ebedi istirahatgahlarına uğurladık.

İlimizin kanayan yarası haline gelen Çevre Yolu tanımlamasının yalnızca isim olarak kaldığı defalarca üzücü olaylarla sabitlenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak konunun İlimiz açısından öneminin farkında olduğumuzu ve üzerimize düşen her konuda sorumluluklarımızın farkında olarak girişimlerde bulunacağımızın bilinmesini isterim. Hayatını kaybeden Elif Güler ve Satı Kılıç'a Rabb'imden rahmet, geride kalan kederli ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)