Çevreyolu binevler kavşağına ay yıldız totemi

Geleneksel motiflerin yer aldığı totemin inşaatı geçtiğimiz hafta tamamlandı. Çorum Belediyesi için özel olarak tasarlanan ve üzerinde ay yıldız bulunan lale toteminin tüm hakları da Çorum Belediye’sine ait olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kültürümüzde çok önemli bir sembolik değeri olan laleyi ay yıldızla buluşturduklarını ifade ederek “Geleneksel motiflerin de yer aldığı çalışmamız son derece özgün bir içeriğe sahip. Çorum Belediyesi için özel olarak tasarlanan lale ve ay yıldız temalı totem Çevreyolu Binevler Kavşağına geçtiğimiz hafta monte edildi ve bu kavşağa gerçekten çok yakıştı” dedi.

Çevre Yolu Binevler Kavşağı’nda yaptıkları totemin açılışını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde yapacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Aşgın, anıtın açılışını tüm Çorum halkı ile birlikte gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.



'Leblebi totemi yapılıyor'

Belediye Başkanı Aşgın, İlim Yayma Kavşağı’nda da leblebi konseptli bir totem yapımına başladıklarını, Çorum'un meşhur leblebisinin yer aldığı bu totemi de kısa sürede tamamlayacaklarını kaydetti.

Başkan Aşgın, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda başka kavşaklarda da benzer çalışmaları yapacaklarını belirtti.