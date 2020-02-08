Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum -4°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Çevreye rastgele ateş etmek istedi

ÇORUM’da, otogarda S.S., isimli kadın çantasından çıkardığı tabancayla çevreye rastgele ateş etmek istedi.  Terminal nokta görevlisi polis memuru  havaya rastgele ateş eden kadını  etkisiz hale getirdi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. 

Çevreye rastgele ateş etmek istedi

ÇORUM’da, otogarda S.S., isimli kadın çantasından çıkardığı tabancayla çevreye rastgele ateş etmek istedi.  Terminal nokta görevlisi polis memuru  havaya rastgele ateş eden kadını  etkisiz hale getirdi. Yaşananlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. 

08 Şubat 2020 Cumartesi 13:01
Çevreye rastgele ateş etmek istedi

Olay, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.

Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden 48 yaşındaki A.S. ile 45 yaşındaki eşi S.S, evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından A.S, bir süre sonra evden ayrıldı. Yaklaşık 40 dakika sonra yeniden eve geldiğinde eşini göremeyen A.S, telefonla aradığı eşinin terminalde olduğunu öğrendi. 

Hemen otogara giden A.S, şehir dışına gitmek isteyen eşi S.S. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma sırasında bağrışmaları duyan polis ekipleri, olay yerine gelerek, çifti ayırıp, A.S’yi eşinden uzaklaştırdı.

Yaşadıklarının üzerine bunalıma giren kadın S.S, evde gizlice aldığı eşine ait tabancayı çıkarak, otogarda ateş etmek istedi. Bu sırada olay yerinde bir polis memuru, kadının elinde tabancayı almak için hamle yaptı.  Bu sırada silah ateş aldı. Birkaç dakikalık  arbedenin ardından polis memuru kadının elindeki silahı almayı başardı. Sakinleştirilen S.S, işlemleri için karakola götürüldü. Bu arada otogarda yaşananlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

(Yusuf ÇINAR)

Son Güncelleme: 08.02.2020 13:23
İlgili Haberler
POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI 
POLİS MEMURU O ANLARI ANLATTI 
Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı
Çin'de salgında ölü sayısı 722'ye çıktı
Altan Akpınar’ın babası vefat etti
Altan Akpınar’ın babası vefat etti
Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini
Pilot Çorumlu, ölen bir yolcu Çorum’un gelini
Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı
Çorumlu sanatçı Volkan Koşar, Bahadır Tatlıöz’le düet yaptı
“Çorum da deprem riski altında, yapılarımızı hızla yenilemeliyiz”
“Çorum da deprem riski altında, yapılarımızı hızla yenilemeliyiz”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim