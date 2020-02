Çevreye rastgele ateş etmek istedi

Olay, Çorum Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.

Gülabibey Mahallesi’nde ikamet eden 48 yaşındaki A.S. ile 45 yaşındaki eşi S.S, evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından A.S, bir süre sonra evden ayrıldı. Yaklaşık 40 dakika sonra yeniden eve geldiğinde eşini göremeyen A.S, telefonla aradığı eşinin terminalde olduğunu öğrendi.

Hemen otogara giden A.S, şehir dışına gitmek isteyen eşi S.S. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma sırasında bağrışmaları duyan polis ekipleri, olay yerine gelerek, çifti ayırıp, A.S’yi eşinden uzaklaştırdı.

Yaşadıklarının üzerine bunalıma giren kadın S.S, evde gizlice aldığı eşine ait tabancayı çıkarak, otogarda ateş etmek istedi. Bu sırada olay yerinde bir polis memuru, kadının elinde tabancayı almak için hamle yaptı. Bu sırada silah ateş aldı. Birkaç dakikalık arbedenin ardından polis memuru kadının elindeki silahı almayı başardı. Sakinleştirilen S.S, işlemleri için karakola götürüldü. Bu arada otogarda yaşananlar güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

(Yusuf ÇINAR)