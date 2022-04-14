“Çevreme Duyarlıyım” projesine katılan öğrencilere iftar
Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliğinde hazırlanan “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” projesine katılan 58 ortaokul öğrencisi ve ailelerine yönelik Çorum İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi’nce iftar programı düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlenen programa; Vali Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, bazı birim amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.
İftar programında öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Müftü Biçer, birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının huzurla geçmesi temennisinde bulunurken iftar programına katılımları ve müftülüğümüz projelerine verdiği destek dolayısıyla Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.
Müftü Biçer ayrıca destekleri için proje paydaşları olan kurumların amirlerine, katılımları için öğrencilere ve özellikle ailelerine de teşekkür etti.
İftar programı yemek sonrası yapılan dua ile sona erdi.
(Volkan SINAYUÇ)
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|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|30
|60
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|30
|57
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|30
|55
|4. İstanbulspor
|29
|51
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|29
|47
|7. Manisa Futbol Kulübü
|30
|43
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|29
|42
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|30
|41
|10. Tuzlaspor
|29
|38
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|29
|38
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|29
|38
|13. Boluspor
|29
|35
|14. Menemen Belediyespor
|29
|35
|15. Altınordu
|30
|35
|16. Denizlispor
|29
|33
|17. Kocaelispor
|29
|33
|18. Bursaspor
|29
|31
|19. Balıkesirspor
|29
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|31
|74
|2. Liverpool
|31
|73
|3. Chelsea
|30
|62
|4. Tottenham
|31
|57
|5. Arsenal
|30
|54
|6. West Ham United
|32
|51
|7. M. United
|31
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Leicester City
|29
|40
|10. Crystal Palace
|31
|37
|11. Brighton
|31
|37
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|31
|36
|13. Brentford
|32
|36
|14. Southampton
|31
|36
|15. Newcastle
|31
|34
|16. Leeds United
|32
|33
|17. Everton
|30
|28
|18. Burnley
|30
|24
|19. Watford
|31
|22
|20. Norwich City
|31
|21
|Takımlar
|O
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|1. Real Madrid
|31
|72
|2. Barcelona
|30
|60
|3. Sevilla
|31
|60
|4. Atletico Madrid
|31
|57
|5. Real Betis
|31
|56
|6. Real Sociedad
|31
|54
|7. Villarreal
|31
|46
|8. Athletic Bilbao
|31
|45
|9. Valencia
|31
|42
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|31
|32
|16. Granada
|31
|29
|17. Mallorca
|31
|29
|18. Cadiz
|31
|28
|19. Levante
|31
|22
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|31
|22