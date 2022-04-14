“Çevreme Duyarlıyım” projesine katılan öğrencilere iftar 

İl Sağlık Müdürlüğü yemekhanesinde düzenlenen programa; Vali Mustafa Çiftçi, eşi Azime Çiftçi, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Kır, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, bazı birim amirleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

İftar programında öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Müftü Biçer, birlik ve beraberlik duygularının yoğun olarak yaşandığı Ramazan ayının huzurla geçmesi temennisinde bulunurken iftar programına katılımları ve müftülüğümüz projelerine verdiği destek dolayısıyla Vali Çiftçi’ye teşekkür etti.

Müftü Biçer ayrıca destekleri için proje paydaşları olan kurumların amirlerine, katılımları için öğrencilere ve özellikle ailelerine de teşekkür etti.

İftar programı yemek sonrası yapılan dua ile sona erdi.

(Volkan SINAYUÇ)

