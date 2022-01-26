Çevreci Kaşif Atölyesi’nde dönüşüm başladı

Çevre bilincinin oluşması ve atıkların geri dönüşüme kazandırılması kapsamında seminerler ve eğitimler verdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Okul çağındaki ya da okul öncesi çocukların gelişimi, el becerileri için aktivitelerin düzenlendiği yerlerden biri de geri dönüşüm atölyeleridir” dedi. Başkan Yardımcısı Yağbat, “Çocukların gelişimi, el becerileri için aktivitelerin düzenlendiği yerlerden biri de geri dönüşüm atölyeleridir. Çevreci Kaşif Atölye’si ile çocuklarda ve gençlerde sıfır atık bilincinin oluşması, el becerilerinin gelişmesi ve evlerde ortaya çıkan atıkların geri dönüşümü noktasında farkındalık oluşturulmasını amaçlıyoruz. Özellikle okul öncesi çağındaki çocuklara, günlük hayatta kullandığımız ve çöpe attığımız birçok maddenin aslında çöp olmadığını göstermek ve bu maddelerin geri dönüştürülebileceği bilincini oluşturmak. Geri dönüşüm atölyeleri sayesinde çocuklar erken yaştan itibaren sorumluluk duygusunu anlamış olacaktır” diye konuştu.

Yağbat, İlk olarak atölyemiz Çorum Belediyesi Gençlik Merkezlerinde faaliyetlerine başladı. İlerleyen dönemlerde, Kent Konseyi Çocuk ve Gençlik Meclisi, okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik programlar ile devam edecektir diye sözlerine ekledi.

ATIK METAL GERİ DÖNÜŞÜM SERGİSİ 31 OCAK’TA

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Çevreci Kaşif Atölyesi’nde atık ve artık metal malzemelerden yapılan ürünler 31 Ocak 2022 Pazartesi günü 12.30’da Teneke Adam’ın Maceraları Tiyatro Gösterisi ile birlikte gezilebilinecek. Tiyatro gösterisine ve atık metal geri dönüşüm sergisine tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” dedi.



