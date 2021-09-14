Çevre yolunda feci kaza! TIR sürücüsü olay yerinde can verdi
Çorum’da bir TIR’ın üst geçit köprüsüne çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Güncel 14.09.2021, 12:41 14.09.2021, 12:52
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Kaza sabah saatlerinde Çevreyolu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara’dan Samsun istikametine seyreden Oğuzhan K.’nın kullandığı 55 AZE 73 plakalı çimento hammaddesi yüklü TIR üst geçit köprüsüne çarparak kaza yaptı. Kazanın ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen TIR içerisinde sıkışan sürücü, Çorum Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekibinin çalışmaları ile sıkıştığı yerden çıkartıldı. Oğuzhan K., 112 ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.
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