Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ait 7 adet arsa satılacak
Güncel 10.01.2021, 02:19
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Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilanda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği ValilikToplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.
Satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf olacağı belirtildi.
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