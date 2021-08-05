Çevre sorunlarına proje üretiyorlar

CHP Çorum Çevre Sorunlarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Nil Şeyda Şahingöz, İl Sekreteri Aydın Taşkın, İl Başkan Yardımcıları; Ferda Suiçmez, Günsel Yetik Erlik, Kenan Sır, İlçe Başkan Yardımcıları; Havanur Demirtaş, Seher Bayıral ve il yöneticilerinin katıldığı ilk toplantıda ilimizin çevre sorunlarının ön değerlendirilmesi yapıldı.

İklim krizinin etkileri, Çorum’a özel hava, toprak ve su kirliliği değerlendirilmeleri yapılırken, ilimizde çevreye duyarlı bütün paydaşlar ile birlikte olunmasına karar verildi.

Çevre komisyonu, oluşturacağı alt komisyonlar ile birlikte ilimize özel çevre sorunlarının raporlaştırılmasını, bu sorunların çözümüne ilişkin öneri ve projelerin üretilmesini amaçlıyor. Bu arada çevre konusunda toplumsal farkındalığı artırmak, toplumsal eğitime katkıda bulunmaya çalışması hedeflendi.

(Haber Merkezi)

