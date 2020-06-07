Çevre sorunları ele alındı

Dünya Çevre Günü münasebetiyle Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili Zafer Bektaş, Müdür Yardımcısı Birol Sayın ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Çiftçi’ye makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Türkiye ve Çorum’da yaşanan çevre sorunları ile çözüm önerileri görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mustafa Çiftçi ise daha temiz bir Çorum için valilik kanalıyla yapılması gerekenlerin en iyisini yapacaklarını kaydederek misafirlerine teşekkür etti.

(Haber Merkezi)