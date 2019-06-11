Çevre onlara emanet

Çevre Günü etkinlikleri sabah saat 9.30’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Suat Atmaca Atatürk Anıtı’na çelenk sunarken, tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi. Daha sonra ise Kent Meydanı’na kadar Çevre Yürüyüşü düzenlendi.

Kutlamalar Kent Meydanı’nda devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Suat Atmaca, hızlı nüfus artışının, çarpık kentleşmenin, sağlıksız sanayileşmenin, azalan ve tükenen tabii kaynakların, artan kirliliğin ve iklim değişikliğinin dünyanın en mühim çevre meselesi olduğunu belirtirken, “Araştırmalara göre dünyadaki mevcut çevre kirliliğinin %50’si son 35 yılda meydana geldiği belirtilmektedir. Projenin hayata geçirildiği yaklaşık bir yıllık dönemde 2.2 milyon ton ambalaj atığı, 58.000 ton atık elektrikli ve elektronik eşya, 38.000 ton bitkisel ve 80.000 ton madeni atık yağ, 184.000 ton ömrünü tamamlamış lastik kaynağı da ayrı toplanarak geri kazanılmıştır. 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren de plastik poşetlerimizi ücretli hale getirilmiş olup, böylece yıllık 440 olan kişi başı poşet kullanımının 2019 yılı sonunda 90’a, 2025 yılında ise 40 adete düşürülmesi hedeflenmiştir. Yakın zamanda da içecek ambalajlarına depozito uygulaması gelecektir” dedi.

Konuşmanın ardından 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri halk oyunları gösterisi sundu.

İkbalevler Anaokulu ve 75.Yıl Cumhuriyet Anasınıfı öğrencilerinin hazırladığı “Sıfır Atık” temalı defile herkesin beğenisini toplarken minikler sempatiklikleriyle herkesin yüzünü güldürdü. Atık malzemelerden yaptıkları kostümlerin defilesini gerçekleştirmenin ardından minikler sahnede “Sıfır Atık” şarkısını seslendirdi.

Etkinlik sonunda Vali Yardımcısı Çağrı Erdinç, programa katkı sağlayan İkbalevler Anaokulu Müdürü Mehmet Serdar Yalçın’a verilmek üzere vekili Leyla Külcü’ye ve 75.Yıl Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Mustafa Ergüleç’e plaket verdi. İkramların ardından etkinlik son buldu.

(Esra ESEN)