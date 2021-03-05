“Çevre Koruma”ya 9.3 milyon harcandı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ahmet Danlı imzası ile yayınlanan rapora rapora göre, Çorum Merkez ve ilçelerde mücavir alan sınırları dışında kalan 745 köy ve 243 bağlısının evsel katı atıkları toplama hizmeti 18 adet kamyon ve 54 personel ile 2020 yılı boyunca kesintisiz olarak devam ettiği ve köylerden toplanan evsel katı atık ve bertaraf bedeli, personel gideri, yakıt gideri ve Çevre Belediyeler Birliğine katılma- hizmet bedeli ile birlikte 9.035.599,96 TL harcama yapıldığı açıklandı.

2020 performans programı kapsamında toplam 208 adet çöp konteyner alımı gerçekleştirildiği, 114 adedinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe ödenek ile Merkez ve Sungurlu ilçelerine çöp konteyner alımı gerçekleştirildiği toplamda çöp konteyner alımı için 177.262,76 TL harcama yapıldığı belirtildi.

İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Çorum Merkez ve ilçe köyleri ve bağlılarında cami, mescit, çocuk oyun grubu, okul, sağlık ocağı, mescit, köy konağı vb. gibi ortak yaşam alanlarında gibi Yeni Tip Koronavirüse (Covid-19) karşı dezenfekte ilaçlama işlemi yapıldı. Toplamda 1.943 adet birime ilaçlama yapılmıştır. İlimiz Merkez ve ilçe köylerinin dezenfektasyon ve ilaçlama giderleri için 88.733,64 TL harcama yapılmıştır.

2020 yılında İdaremizce Orman Bölge Müdürlüğünden 15.210 adet bedelsiz ağaç fidanı sağlanmıştır. İdaremizce bu fidanlar, İlimiz merkez ve ilçelerinde toprakla buluşturulmuştur.2020 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hibe ödenek ile semi-treyler alımı gerçekleştirilmiş olup, İskilip Transfer alanında ‘Atık Transfer Hizmeti’ne başlanılmıştır. Bayat-İskilip-Uğurludağ ilçeleri evsel katı atıkları, transfer alanından Karapürçek Düzenli Depolama ve Bertaraf tesisine taşınmaktadır.

İlimiz Merkez ve ilçe köylerinde yol güzergahında bulunan ve görüş mesafesine engel olan ağaçlar için budama çalışmaları gerçekleşmiştir. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde İlimiz merkez ve ilçe köylerine toplamda 9.301.596,36 TL harcama yapılmıştır”

(Haber Merkezi)