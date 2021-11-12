Çevre Koruma’ya 578 bin lira bütçe

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş’ın başkanlığında yapılan İl Genel Meclisi toplantısında Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün 2022 yılı bütçesi görüşüldü.

Toplantıda müdürlüğünün 2022 yılı bütçesi hakkında meclis üyelerine bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Mürsel Çoldaş, 578 bin lira olarak öngörülen müdürlük bütçesinde kırtasiye alımları için 10 bin lira, ilan giderleri için 30 bin lira, mal ve malzeme alımları için 50 bin lira, mahkeme harç ve giderleri için 50 bin lira, Çorum Belediyeler Birliği’ne evsel atıkların bertaraf bedeli için 250 bin lira, baskı ve cilt giderleri için 10 bin lira, Covid-19 kapsamında temizlik malzemesi alımları için 100 bin lira, çocuk oyun grubu malzeme giderleri için 78 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

(Taner ŞİMŞEK)

