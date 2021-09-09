Çevre konulu yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Yarışmada dereceye girenler için 1. sınıf atık getirme merkezinde ödül töreni düzenlendi. Törene, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat ve Zübeyir Tuncel, AK Parti İl Başkan Yardımcısı İlknur Göktepe, Temizlik İşleri Müdürü Eyüp Aytekin ve çok sayıda çevre dostu katıldı. Başkan Aşgın, ödül töreni öncesi yaptığı konuşmada Çorum Belediyesi’nin çevreye ve geri dönüşüme yönelik çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

“Doğa Dostu Aileler Yarışıyor Çevre Konulu Online Bilgi Yarışması”nın ödülleri de geri dönüşüm malzemelerinden yapıldı. Yarışmanın birincisine atık varillerden yapılan geri dönüşüm oturma grubu, ikinciyse atık lastiklerden yapılan orta sehpa ve üçüncüye su kabağından yapılan abajur hediye edildi.

Yarışmada, Yunus Ateş birincilik, Gamze Çalışkan ikincilik, Diler Salman Can üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Son dönemde yaşanan doğal afetlere değinen Aşgın, “Yazın birçok doğa hadisesiyle karşı karşıya geldik. Sinop, Kastamonu ve Çankırı sel felaketi yaşadı. Özellikle Akdeniz ve Ege’de ciğerlerimiz yandı, ormanlar yandı. Bu doğa olaylarının en önemli nedeni küresel ısınma kaynaklı nedenlerdir.” diye konuştu.

“Doğa Dostu Aileler Yarışıyor” konulu yarışmanın çok kıymetli ve çok önemli bir etkinlik olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu tür etkinliklerin sayılarının artırılmasının önemine vurgu yaptı.

(Haber Merkezi)